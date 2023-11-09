Грузия готовится стать ближе к Европе

Власти Грузии начали разрабатывать новый план экономических реформ. В руководстве заявили, что реформы будут соответствовать европейским стандартам.

Глава грузинского Минфина Лаша Хуцишвили сообщил о начале подготовки плана экономических реформ в преддверии получения статуса кандидата в ЕС.

Он отметил, что экономические реформы, запланированные в Грузии, будут соответствовать европейским стандартам. По его словам, план готовится по методологии для стран-кандидатов.

Министр подчеркнул, что руководство работает над совмещением действующей в Грузии системы учета МВФ GFSM 2014 с международно-совместимой системой бухгалтерского учета ЕС ESA 2010.

Хуцишвили также добавил, что власти ведут деятельность над реформой управления инвестиционными проектами.

Кроме того, глава ведомства рассказал и о налоговой системе. Он заявил, что она в последнее время развивается по принципу максимального соответствия европейским регуляциям.