Что такое ОДКБ: чью безопасность она обеспечивает и каким образом?

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске. Что это за организация, почему она появилась, как функционирует - рассказываем в этом материале.

ОДКБ - это региональная структура безопасности, основа которой была заложена на постсоветском пространстве в 1992 году. На сегодняшний день в организацию входит шесть государств, она взаимодействует с международными структурами и проводит военные учения.

Когда появилась ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности появилась спустя 10 лет после подписания Договора о коллективной безопасности (ДКБ) или, как его еще называли, Ташкентского пакта. Формирование военно-политического блока завершилось к концу 2009 года.

В 1992 году был заключен Ташкентский пакт

Формально ОДКБ появилась в 2002 году: в октябре был принят устав, а также соглашение о правовом статусе структуры

В 2003 году, после вступления в силу соглашения и устава, ОДКБ начала функционировать

В 2004 году организация стала наблюдателем в ГА ООН

В 2009 году были созданы Коллективные силы оперативного реагирования

Первые учения ОДКБ состоялись в 2009 году на территории Казахстана.

Зачем создали ОДКБ

В первую очередь ОДКБ нужна для поддержания безопасности в странах-членах блока. Еще до формирования непосредственно организации члены ДКБ занимались борьбой с террористической активностью. По словам Николая Бордюжи, занимавшего пост генсека ОДКБ с 2002 по 2016 год, необходимость создания структурированной организации в начале XXI века возникла ввиду обострения глобальной ситуации в области безопасности, а также усиления террористической активности.

Кто входит в ОДКБ?

По состоянию на 2023 год шесть стран входят в ОДКБ:

Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия Таджикистан

В свое время вышел из ОДКБ Узбекистан. В 1999 году Азербайджан и Грузия вышли из ДКБ, то есть в ОДКБ так и не вступили.

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, 10.июня 2022 года

Кто руководит ОДКБ

Будучи военно-политическим блоком ОДКБ имеет довольно сложное устройство.

Руководит ОДКБ генеральный секретарь. Сейчас это Имангали Тасмагамбетов. Генсек ОДКБ назначается раз в три года по ротационному принципу (то есть из каждого государства-члена по очереди).

Высший орган - Совет коллективной безопасности. Он принимает решения по деятельности государств, входящих в ОДКБ.

Объединенный штаб занимается реализацией военных задач организации.

Устав ОДКБ

Цели организации: защита целостности территории, поддержание мира и стабильности в границах государств-членов;

Устав ОДКБ предусматривает:

сотрудничество со всевозможными организациями;

добровольный и независимый характер партнерства;

невмешательство во внутренние дела стран, входящих в ОДКБ;

координацию усилий по борьбе с экстремизмом, наркоторговлей, торговлей оружием, терроризмом и нелегальной миграцией;

защиту границ членов организации

единый внешнеполитический курс для решения проблемам безопасности.

Членом ОДКБ может стать любая страна по желанию, соответствующее решение о приеме - зона ответственности Совета коллективной безопасности.

Кто финансирует ОДКБ?

Финансирование военно-политического блока происходит за счет долевых взносов стран-участниц, а бюджет организации разрабатывается ежегодно. Большую часть бюджета обеспечивает Россия. Взносы остальных участников составляют около 10%.

Какие войска входят в ОДКБ?

Военная составляющая блока представлена несколькими формированиями, которые вместе формируют коллективные силы ОДКБ.

Коллективные силы ОДКБ состоят из:

Коллективных сил быстрого развертывания - КСБР - численностью 5 тыс человек. Коллективных сил оперативного реагирования - КСОР - численностью 18 тыс человек. Миротворческих сил, представленных контингентом в 3,5 тыс. военнослужащих. КАС - коллективных авиационных сил.

ОДКБ и НАТО

НАТО и ОДКБ довольно схожи по своим целям. Обе структуры носят военно-политический характер, и в уставе обеих есть статья, предусматривающая поддержку всех членов в случае нападения на одного из участников договора. В чем разница?

ОДКБ - региональная организация, в то время как НАТО объединяет 31 государство мира.

НАТО часто проводит военные операции и вторжения. ОДКБ провела всего одну операцию: на территории Казахстана в 2022 году.

НАТО создает военные базы на территории стран-членов договора, ОДКБ - нет.