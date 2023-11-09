Что такое ОДКБ: чью безопасность она обеспечивает и каким образом?

ОДКБ - это региональная структура безопасности, основа которой была заложена на постсоветском пространстве в 1992 году. На сегодняшний день в организацию входит шесть государств, она взаимодействует с международными структурами и проводит военные учения.
Когда появилась ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности появилась спустя 10 лет после подписания Договора о коллективной безопасности (ДКБ) или, как его еще называли, Ташкентского пакта. Формирование военно-политического блока завершилось к концу 2009 года.
- В 1992 году был заключен Ташкентский пакт
- Формально ОДКБ появилась в 2002 году: в октябре был принят устав, а также соглашение о правовом статусе структуры
- В 2003 году, после вступления в силу соглашения и устава, ОДКБ начала функционировать
- В 2004 году организация стала наблюдателем в ГА ООН
- В 2009 году были созданы Коллективные силы оперативного реагирования
- Первые учения ОДКБ состоялись в 2009 году на территории Казахстана.
Зачем создали ОДКБ
В первую очередь ОДКБ нужна для поддержания безопасности в странах-членах блока. Еще до формирования непосредственно организации члены ДКБ занимались борьбой с террористической активностью. По словам Николая Бордюжи, занимавшего пост генсека ОДКБ с 2002 по 2016 год, необходимость создания структурированной организации в начале XXI века возникла ввиду обострения глобальной ситуации в области безопасности, а также усиления террористической активности.
Кто входит в ОДКБ?
По состоянию на 2023 год шесть стран входят в ОДКБ:
- Армения
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Россия
- Таджикистан
В свое время вышел из ОДКБ Узбекистан. В 1999 году Азербайджан и Грузия вышли из ДКБ, то есть в ОДКБ так и не вступили.
Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, 10.июня 2022 года
Кто руководит ОДКБ
Будучи военно-политическим блоком ОДКБ имеет довольно сложное устройство.
- Руководит ОДКБ генеральный секретарь. Сейчас это Имангали Тасмагамбетов. Генсек ОДКБ назначается раз в три года по ротационному принципу (то есть из каждого государства-члена по очереди).
- Высший орган - Совет коллективной безопасности. Он принимает решения по деятельности государств, входящих в ОДКБ.
- Объединенный штаб занимается реализацией военных задач организации.
Устав ОДКБ
Цели организации: защита целостности территории, поддержание мира и стабильности в границах государств-членов;
Устав ОДКБ предусматривает:
- сотрудничество со всевозможными организациями;
- добровольный и независимый характер партнерства;
- невмешательство во внутренние дела стран, входящих в ОДКБ;
- координацию усилий по борьбе с экстремизмом, наркоторговлей, торговлей оружием, терроризмом и нелегальной миграцией;
- защиту границ членов организации
- единый внешнеполитический курс для решения проблемам безопасности.
Членом ОДКБ может стать любая страна по желанию, соответствующее решение о приеме - зона ответственности Совета коллективной безопасности.
Кто финансирует ОДКБ?
Финансирование военно-политического блока происходит за счет долевых взносов стран-участниц, а бюджет организации разрабатывается ежегодно. Большую часть бюджета обеспечивает Россия. Взносы остальных участников составляют около 10%.
Какие войска входят в ОДКБ?
Военная составляющая блока представлена несколькими формированиями, которые вместе формируют коллективные силы ОДКБ.
Коллективные силы ОДКБ состоят из:
- Коллективных сил быстрого развертывания - КСБР - численностью 5 тыс человек.
- Коллективных сил оперативного реагирования - КСОР - численностью 18 тыс человек.
- Миротворческих сил, представленных контингентом в 3,5 тыс. военнослужащих.
- КАС - коллективных авиационных сил.
ОДКБ и НАТО
НАТО и ОДКБ довольно схожи по своим целям. Обе структуры носят военно-политический характер, и в уставе обеих есть статья, предусматривающая поддержку всех членов в случае нападения на одного из участников договора. В чем разница?
- ОДКБ - региональная организация, в то время как НАТО объединяет 31 государство мира.
- НАТО часто проводит военные операции и вторжения. ОДКБ провела всего одну операцию: на территории Казахстана в 2022 году.
- НАТО создает военные базы на территории стран-членов договора, ОДКБ - нет.