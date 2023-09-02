Крупные пожары произошли в Предгорном районе Ставрополья

Сухая трава загорелась сегодня в двух местах в Предгорном округе. Фото и видео с места событий опубликовал глава муниципального образования Николай Бондаренко.
Природные пожары разгорелись сегодня на Ставрополье. Огонь продолжает бушевать в Предгорном округе, рассказал его руководитель.
По словам Николая Бондаренко, в поселке Горном пламя охватило сухую траву. С ним борются пожарные.
Еще один пожар, рассказал чиновник, случился в поселке Песковском. Однако он уже потушен.
"Площадь возгорания сухой растительности также 2 тыс кв м"
– Бондаренко
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