Крупные пожары произошли в Предгорном районе Ставрополья

Сухая трава загорелась сегодня в двух местах в Предгорном округе. Фото и видео с места событий опубликовал глава муниципального образования Николай Бондаренко.

Природные пожары разгорелись сегодня на Ставрополье. Огонь продолжает бушевать в Предгорном округе, рассказал его руководитель.

По словам Николая Бондаренко, в поселке Горном пламя охватило сухую траву. С ним борются пожарные.

Николай Бондаренко

Еще один пожар, рассказал чиновник, случился в поселке Песковском. Однако он уже потушен.

"Площадь возгорания сухой растительности также 2 тыс кв м"

– Бондаренко