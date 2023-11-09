Какой новый город появится в Казахстане?

Власти Казахстана приняли решение создать новый город. Он появится в Алматинской области.
Еще один город может вскоре возникнуть в Казахстане, проект указа с таким содержанием размещен в сети для публичного обсуждения.
В случае принятия документ будет подписан премьер-министром.
"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения"
– проект
На обсуждение инициативы отводится ровно две недели.
Новому городу уже придумали имя – Алатау.
Село Жетыген находится в 47 км к северу от Алматы. Алатау – это горный хребет, расположенный южнее Алматы. Входит в состав Северного Тянь-Шаня.
Читайте нас в Дзен Новости Google News