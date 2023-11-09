Вестник Кавказа

Какой новый город появится в Казахстане?

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана приняли решение создать новый город. Он появится в Алматинской области.

Еще один город может вскоре возникнуть в Казахстане, проект указа с таким содержанием размещен в сети для публичного обсуждения.

В случае принятия документ будет подписан премьер-министром.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения"

– проект

На обсуждение инициативы отводится ровно две недели.

Новому городу уже придумали имя – Алатау.

Село Жетыген находится в 47 км к северу от Алматы. Алатау – это горный хребет, расположенный южнее Алматы. Входит в состав Северного Тянь-Шаня.

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