Красная Поляна в Сочи: самый роскошный горнолыжный курорт в России

Сочинская Красная Поляна считается самым роскошным горнолыжным курортом России. Здесь можно не только прокатиться на лыжах и подъемниках, но и с пользой провести время. Расскажем о ценах на отели, канатки и ски-пассы, что можно посмотреть и купить в Красной Поляне.

Красную Поляну туристы часто путают с другими горнолыжными курортами Сочи, которые расположены чуть дальше. На самом деле название Красная Поляна носит поселок в долине реки Мзымта, по которому была названа вся территория сочинских горнолыжных курортов. Кроме Красной Поляны, здесь есть еще курорты Роза Хутор и Газпром, который имеет два склона.

В отличие от Роза Хутор, Красная поляна расположена практически на въезде на территорию поселения. Чаще всего приезжающие туристы первым делом видят яркую зону посадки на канатную дорогу Красной Поляны.

Кроме того, именно рядом с Красной Поляной больше всего отелей, кафе и туристических локаций. Часть отелей находится почти у подножья канатной дороги.

Цены на отели Красной Поляны

Стоимость номеров в отелях в Красной Поляне повышается с приближением новогодних праздников. Например, в середине декабря сутки в одном из бюджетных отелей курорта стоят 2 тыс рублей. После 20 декабря стоимость этого же номера увеличивается вдвое. А проживание в новогоднюю ночь в нем обойдется уже в 7 тыс рублей за сутки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на подъемники курорта

Все канатные дороги Красной Поляны связаны между собой.

Для того чтобы подняться на самую верхнюю точку курорта, которая находится на высоте 2,3 тыс м, необходимо прокатиться на пяти канатных дорогах, две из которых открытого типа.

Курорт Красная Поляна

Есть и второй вариант: высадиться чуть раньше и посетить один из самых высоких водопадов не только в Сочи, но и во всей Европе, – водопад Поликаря.

Цены на оба варианта стартуют от 2 тыс рублей за человека.

Опытные путешественники, чтобы сэкономить на канатных дорогах, пользуются лайфхаком. Некоторые отели Красной Поляны предоставляют скидки на подъемники курорта. Прежде чем бронировать номер в отеле, можно узнать, не дает ли он скидку своим постояльцам на канатные маршруты.

Как добраться до Красной Поляны?

Территория курорта Красная Поляна находится почти в 70 км от Центрального района Сочи. Добраться на курорт можно несколькими способами.

На маршрутных автобусах, которые отходят каждый час от ТЦ Моремолл и Олимпийского парка.

На одной из трех электричек утром в 9:33, в 11:46 и вечером в 19:00.

На такси или своем личном транспорте.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит вход на Красную Поляну?

Попасть на территорию курорта Красная Поляна можно бесплатно. Оплата потребуется только владельцам личного транспорта: бесплатная парковка курорта часто бывает полностью занята. Стоимость одного часа парковки на курорте от 200 рублей в зависимости от ее расположения.

Сколько стоит прокатиться на зиплайне на Красной Поляне?

Аттракцион зиплайн на Красной Поляне расположен на высоте 2,2 тыс м. Чтобы добраться до него, необходимо воспользоваться тремя канатными маршрутами:

Красная Поляна 960м,

Реликтовый лес 1460м,

Вершина 2200м.

На Вершине 2200м находится парк высокогорных аттракционов Gorky Fly, откуда туристы могут прокатиться на зиплайне протяженностью более 1 тыс м. Кроме зиплайна, в парке есть горные качели и аттракцион-маятник, который пролетает от одной горной вершины к другой.

Продолжительность полета на мегазиплайне Красной Поляны – одна минута. Цена билета на аттракцион – 2,5 тыс рублей.

Цена ски-пассов на Красной Поляне

Для того, чтобы упростить катания для горнолыжников и сноубордистов, на Красной Поляне ввели единые билеты по фиксированной цене – ски-пассы. Их стоимость зависит от времени посещения курорта.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однодневный ски-пасс на одного взрослого, по которому экстремал может кататься с 8:00 до 16:00 в период с 23 декабря по 8 января, стоит 5,4 тыс рублей.

После окончания новогодних праздников цена на дневной ски-пасс уменьшается до 4,4 тыс рублей.

Погода на курорте

Горнолыжный сезон на Красной Поляне стартует обычно в середине декабря, но дата открытия каждый год меняется. Все из-за того, что погода на горнолыжном курорте не всегда предсказуемая. Прошлая зима оказалась богатой на снегопады и порадовала хорошим снежным покровом горнолыжников и сноубордистов. В этом сезоне первый снегопад на Красной Поляне прошел в сентябре, но об открытии сезона пока говорить рано. Снега еще слишком мало, чтобы горнолыжные трассы смогли принять первых спортсменов.

Обычно курорт Красная Поляна может похвастаться достаточно мягкой зимой. Здесь не бывает сильных морозов. В среднем в низких района курорта температура достигает -3 градусов. На вершинах гор из-за ветра может ощущаться до -12 градусов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что входит в курорт Красная Поляна?

Курорт Красная Поляна расположен в долине реки Мзымта, возле которого расположились одноименное поселение и село Эсто-Садок. К ним примыкают еще два горнолыжных курорта: "Роза Хутор" и "Газпром". По всему курорту разбросано множество отелей, кафе и ресторанов.

Куда сходить и что можно посмотреть самостоятельно на Красной Поляне?

Конечно, основное развлечение на курорте зимой – это активные виды деятельности, то есть горные лыжи и сноуборд. Для любителей провести время спокойно действуют рестораны и открытые смотровые площадки, где можно с наслаждением провести несколько часов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме этого, администрация курорта регулярно устраивает всевозможные музыкальные, гастрономические и спортивные мероприятия для всех гостей Красной Поляны.

Если приехать в соседний курорт Роза Хутор, который расположен неподалеку, то можно посетить культурно-этнографический центр "Моя Россия" и парк альпак "Пача Мама".

В каком месяце лучше ехать в Красную Поляну?

Зимний сезон в горах Сочи начинается в декабре. Но обычно первый месяц зимы не может порадовать обильным снегом. Поэтому, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, для отдыха на Красной Поляне стоит выбрать февраль или март. Считается, что это два лучших зимних месяца для активного отдыха в горах курорта.

Ольга Андронова

Что можно купить в Красной Поляне?

Чтобы отдых запомнился надолго, на курорте Красная Поляна можно приобрести всевозможные сувениры, одежду с символикой курорта и даже косметику, которую производят местные предприниматели.

Сувенирные магазины на Красной Поляне расположены во многих туристических зонах, в том числе и на вершинах гор. Среди магнитов, украшений, декоративной посуды и прочего можно найти практичные вещи, в том числе одежду, на которой обычно изображают логотип и название курорта. Толстовка из Красной Поляны может стать отличным презентом для близкого человека.

Кроме этого, здесь расположены несколько магазином косметики, которую производят местные компании из натуральных ингредиентов. В фирменных торговых точках можно приобрести мыло, шампунь, гель для душа и многое другое – как для себя, так и в подарок родным.