В Карачаево-Черкесии будут судить организатора смертельного рафтинга 

В КЧР пойдет под суд организатор рафтинга со смертельным исходом. Трагедия произошла минувшим летом на реке Большой Зеленчук.

В Карачаево-Черкессии будут судить мужчину, организовавшего рафтинг, который привел к смерти молодой девушки. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

Трагедия случилась на реке Большой Зеленчук в июне 2023 года.

Следствие полагает, что обвиняемый организовал для группы местных жителей сплав по реке на маломерном судне. При этом он не выяснил, какая гидрологическая обстановка на месте сплава, а также не узнал у участников сплава, обладают ли они навыками плавания в горной реке.

Кроме того, мужчина не рассказал им, что нужно делать, если рафт опрокинется.

В СКР также рассказали, что организатор подал участникам группы неправильную команду во время прохождения порогов, что привело к тому, что рафт опрокинулся. В воде оказались все 11 участников сплава, а одну из туристок, которая не умела плавать, унесло вниз течением, после чего она утонула.

Организатору сплава грозит до 6 лет лишения свободы.