Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии будут судить организатора смертельного рафтинга 

Река Бзыбь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР пойдет под суд организатор рафтинга со смертельным исходом. Трагедия произошла минувшим летом на реке Большой Зеленчук. 

В Карачаево-Черкессии будут судить мужчину, организовавшего рафтинг, который привел к смерти молодой девушки. Об этом рассказали в СУ СКР по республике. 

Трагедия случилась на реке Большой Зеленчук в июне 2023 года. 

Следствие полагает, что обвиняемый организовал для группы местных жителей сплав по реке на маломерном судне. При этом он не выяснил, какая гидрологическая обстановка на месте сплава, а также не узнал у участников сплава, обладают ли они навыками плавания в горной реке. 
Кроме того, мужчина не рассказал им, что нужно делать, если рафт опрокинется. 

В СКР также рассказали, что организатор подал участникам группы неправильную команду во время прохождения порогов, что привело к тому, что рафт опрокинулся. В воде оказались все 11 участников сплава, а одну из туристок, которая не умела плавать, унесло вниз течением, после чего она утонула.   

Организатору сплава грозит до 6 лет лишения свободы.

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