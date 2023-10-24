Отдых в Абхазии на Новый год: рекордный спрос, места в отелях кончаются

Россияне устремились в Абхазию на Новый год-2024. Туроператоры сообщают о рекордном спросе, в некоторых гостиницах уже нет свободных мест, сообщает АТОР.

Абхазия пользуется невероятным успехом у российских туристов и зимой, а точнее на Новый год. О новом тренде пишет АТОР.

Как говорят туроператоры, спрос на отдых в Абхазии на Новый год и на длинные новогодние праздники в этом году значительно превышает прошлогодние показатели.

По оценкам специалистов "Интуриста", таких бронирований в ноябре стало больше в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В "Русском Экспрессе" назвали спрос на новогодние каникулы в Абхазии рекордным за последние годы.

Поэтому желающим провести Новый год в Абхазии стоит поторопиться: при сохранении такой тенденции скоро мест в абхазских гостиницах может не остаться вовсе.

"В Абхазии есть гостиницы, которые уже практически продали все номера на Новый год. Такого не было никогда"

– FUN&SUN

Сколько стоит отдых в Абхазии на Новый год?

Провести праздники в Абхазии в любом случае обойдется в меньшую сумму, чем в соседнем Сочи. По данным АТОР, на Новый год примерно одинаковые номера могут различаться по цене от 15 до 30%.

Если говорить о конкретных ценах, то новогодний тур в Абхазию, который начинается 31 декабря, на пять ночей на двух человек в четырехзвездочном отеле с одним завтраком будет стоить 50-60 тыс рублей. на двоих без учета дороги.

Билеты для такой поездки на самолет в Сочи с вылетом из Москвы 29-30 декабря и прилетом 3-4 января сейчас обойдутся в 60-64 тыс рублей.

В общей сложности, соответственно, новогодний тур в Абхазию будет стоить 110-120 тыс рублей.