Вестник Кавказа

Саудовский клуб могут включить в состав участников Лиги чемпионов

Саудовский клуб могут включить в состав участников Лиги чемпионов
В следующем сезоне в Лиге чемпионов может впервые в истории сыграть клуб из Саудовской Аравии. В настоящее время в УЕФА размышляют над этим вопросом.

В УЕФА задумались о том, чтобы пригласить для участия в следующем розыгрыше Лиге чемпионов. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях журналист Али Аль-Харби.

По его информации, организация хочет пригласить "Аль Наср", поскольку популярность команды резко увеличилась и продолжает расти.

Ранее игроком "Аль Наср" перешла звезда мирового футбола, португалец Криштиану Роналду.

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