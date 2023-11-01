Саудовский клуб могут включить в состав участников Лиги чемпионов

В следующем сезоне в Лиге чемпионов может впервые в истории сыграть клуб из Саудовской Аравии. В настоящее время в УЕФА размышляют над этим вопросом.

В УЕФА задумались о том, чтобы пригласить для участия в следующем розыгрыше Лиге чемпионов. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях журналист Али Аль-Харби.

По его информации, организация хочет пригласить "Аль Наср", поскольку популярность команды резко увеличилась и продолжает расти.

Ранее игроком "Аль Наср" перешла звезда мирового футбола, португалец Криштиану Роналду.