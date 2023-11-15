Шевченко: Франция делает из Грузии западные ворота в Армению и на Южный Кавказ

На днях стало известно, что Франция поставила в Армению бронемашины Bastion в рамках военного договора, подписанного 23 октября.

Причем техника была передана Еревану через грузинский порт Поти. Ранее официальный Тбилиси неоднократно заявлял о том, что Грузия не станет транзитной страной для поставок вооружения в Армению.

Зачем Франции военно-техническое сотрудничество с Арменией, почему Грузия изменила своим принципам, к чему приведет милитаризация Южного Кавказа, что будет, если Республика Армения и Грузия вступят в ЕС — поговорили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

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