Саакашвили пообещал отменить вид на жительство для россиян

Михаил Саакашвили полагает, что россиян оставят без ВНЖ в Грузии. Он подчеркнул, что это произойдет уже после ближайших выборов в парламент, намеченных на конец следующего года.

После смены власти в Грузии перестанут выдавать российским гражданам виды на жительство. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в соцсетях бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну"

– экс-глава государства

Он указал на то, что нужно принимать россиян как туристов, а не как постоянных жителей, как это делает руководство страны, что совершенно неприемлемо.

Напомним, следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2024 год.