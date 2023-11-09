Саакашвили пообещал отменить вид на жительство для россиян

Михаил Саакашвили полагает, что россиян оставят без ВНЖ в Грузии. Он подчеркнул, что это произойдет уже после ближайших выборов в парламент, намеченных на конец следующего года.
После смены власти в Грузии перестанут выдавать российским гражданам виды на жительство. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в соцсетях бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
"После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну"
– экс-глава государства
Он указал на то, что нужно принимать россиян как туристов, а не как постоянных жителей, как это делает руководство страны, что совершенно неприемлемо.
Напомним, следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2024 год.
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