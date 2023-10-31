Спецслужбы Казахстана предотвратили готовящийся переворот

Члены радикальной религиозной группировки, ячейки которой действовали в крупных городах страны, готовили государственный переворот с целью свержения существующего строя в стране.

Сотрудники спецслужб Казахстана нейтрализовали в республике сеть ячеек радикальной экстремистской религиозной группировки, действовавшей в Астане, Атырау и Жезказгане и планировавшие свержение светского строя в стране. сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

"15 ноября 2023 года КНБ при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников"

- КНБ Казахстана

В своих домах члены организации хранили запрещенную экстремистскую литературу и другие доказательства антигосударственной деятельности, ряд из них имеют судимости за совершение тяжких преступлений, в числе которых - убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования, - добавили в КНБ, подчеркнув, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, передает ТАСС.

Напомним, согласно Основному закону (Конституции) Казахстан является светским государством.