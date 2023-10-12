Вестник Кавказа

В Ставропольском крае будут чистить мандарины на скорость

В Ставропольском крае будут чистить мандарины на скорость
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Железноводске в преддверии Нового года состоится чемпионат по чистке мандаринов.

В Ставропольском крае к Новому году организуют соревнования по чистке мандаринов. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале глава Железноводска Евгений Бакулин. По словам градоначальника очищенные мандарины не пропадут зря – из них сделают джем и угостят им всех желающих. 

"Из очищенных мандаринов приготовим джем, который все смогут попробовать с ароматным чаем. Такого чемпионата у нас еще не было"

– Евгений Бакулин 

Глава города-курорта пояснил, что о подробностях, дате и месте проведения чемпионата он известит позднее. 

Принять участие в соревновании смогут все жители и гости города.

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