В Ставропольском крае будут чистить мандарины на скорость

В Железноводске в преддверии Нового года состоится чемпионат по чистке мандаринов.

В Ставропольском крае к Новому году организуют соревнования по чистке мандаринов. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале глава Железноводска Евгений Бакулин. По словам градоначальника очищенные мандарины не пропадут зря – из них сделают джем и угостят им всех желающих.

"Из очищенных мандаринов приготовим джем, который все смогут попробовать с ароматным чаем. Такого чемпионата у нас еще не было"

– Евгений Бакулин

Глава города-курорта пояснил, что о подробностях, дате и месте проведения чемпионата он известит позднее.

Принять участие в соревновании смогут все жители и гости города.