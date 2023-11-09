Эрдоган предрек Израилю участь Армении

Президент Турции считает, что Израиль в результате конфликта с ХАМАС постигнет разочарование. По его словам, такое же разочарование испытала Армения по итогам конфликта в Карабахе.

Израиль ощутит такое же разочарование в результате ближневосточного конфликта, что и Армения по итогам карабахского конфликта. Такое мнение выразил в среду президент Турции.

"Спустя годы погони за мечтами о наших землях Армения усвоила урок карабахской войны и встала на место. Израиль также постигнет разочарование. Пока мы, 85 млн человек, едины, никто не сможет нас сломить"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Помимо этого, глава турецкого государства в очередной раз назвал Израиль террористическим государством, а также добавил, что ХАМАС – это законная политическая сила.

"Я говорю это четко – Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. Но ХАМАС – это политическая партия, победившая на выборах"

– президент республики