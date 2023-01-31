Алматы и Куала-Лумпур соединят прямые авиарейсы

Уже в начале февраля между казахстанским Алматы и малазийским Куала-Лумпуром начнут летать пассажирские воздушные суда крупнейшего лоукостера Юго-Восточной Азии Air Asia X.
Крупнейшая азиатская низкобюджетная авиакомпания Air Asia X, зарегистрированная в Малайзии, с февраля открывает регулярные прямые международные авиарейсы между Алматы и Куала-Лумпуром, сообщает комитет гражданской авиации (КГА) Республики Казахстан.
"Комитетом совместно с авиационными властями Малайзии был проработан вопрос открытия малайзийской низкобюджетной авиакомпанией Air Asia X регулярных пассажирских рейсов в Казахстан"
- КГА Казахстана
Авиалайнеры компании А-330 вместимостью от 285 до 377 пассажиров начнут летать в Алматы из Куала-Лумпура четыре раза в неделю с 1 февраля 2024 года – рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, передает Sputnik Казахстан.
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