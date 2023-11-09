Армения не признает больше ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не изменять традиции: если идти против России, то идти до конца.

Пару недель назад Никол Пашинян отказался отправлять в Москву секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна на встречу с коллегами из СНГ, а до того сам не явился на саммит глав государств СНГ в Бишкеке. С того момента начали ходить слухи, что Пашинян может проигнорировать еще и встречу на высшем уровне в Минске в формате ОДКБ. Армянский премьер долго тянул с ответом, но в итоге накануне на созвоне с президентом Беларуси Александром Лукашенко сказал все как есть.

"Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ", - приводит слова Пашиняна пресс-служба, добавляя выражение уверенности, что другие участники Организации с пониманием отнесутся к его решению.

Александр Лукашенко в ответ попросил Пашиняна обдумать следующие шаги. "Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - передала пресс-служба Лукашенко.

Не против ОДКБ, а против России

Вся проблема участия/неучастия Пашиняна в ОДКБ связана с Россией. После поражения Армении в Карабахской войне армянский премьер постоянно ставил под сомнение эффективность ОДКБ. Организация, по его мнению, должна была защищать агрессивные планы Еревана по сохранению в Карабахском экономическом районе Азербайджана сепаратистского проекта. Однако в ОДКБ ясно давали понять, что, поскольку Карабах - это Азербайджана, мандат Организации никак не может на него распространяться.

Официальная Москва не стала критиковать Пашиняна, а лишь выразила сожаление. "Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

За осторожными фразами на деле кроется явный кризис в армяно-российских отношениях. Сентябрьская нота протеста МИД РФ коллегам из Еревана - доказательство такого тренда.

Французский след

Этот кризис удачно используют на свое благо заинтересованные в ослаблении России страны Запада. В частности, Франция. В Париж, к слову, Пашиняну было не лень поехать на прошлой неделе - со своей супругой Анной Акопян, которая побывала недавно в Киеве, он поучаствовал в парижском форуме мира.

Франция пытается не словом, а делом поддержать антироссийские настроения в армянских верхах, простимулировать идею "Россия - ненадежный партнер". Пару дней назад французы отправили Армении военную помощь. В нее вошли бронеавтомобили Bastion, от которых, кстати отказались на Украине.

"Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - сообщает французская газета Ouest France.

Американский след

Отдаление Армении от России и евразийских структур идет рука об руку со сближением Еревана с Западом. Накануне в ряде телеграм-каналов появился следующий инсайд: со ссылкой на турецкий ресурсы сообщается о достижении соглашения между Ереваном и Вашингтоном. По ее условиям, в случае давления и эмбарго со стороны России, США готовы обеспечить Армению всем необходимым:

Дизельным топливом

Ядерным топливом для Мецаморской АЭС

Пшеницей и мукой

Спутниковым интернетом

Финансовым вливанием для покрытия валютного дефицита на случай российских санкций

Военной техникой, обмундированием и вооружением.

Проверить точность инсайд не представляется возможным. Но, учитывая общую парадигму Франции и США на выталкивание России из Армении и их явное сближение с Ереваном, исключать такого рода соглашения не стоит. В то же время многое будет зависеть от реакции самой Москвы на поползновения Еревана в сторону ЕС и НАТО.