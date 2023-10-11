Росатом намерен и в дальнейшем сотрудничать с Турцией

У российской государственной корпорации "Росатом" есть достаточно предложений для турецкой стороны, помимо строительства больших АЭС – все они экономически выгодны и весьма перспективны для развития турецкой экономики.

Сотрудничество России и Турции в области атомной энергетики не ограничивается строительством "больших" АЭС – у госкорпорации "Росатом" есть другие проекты, которые могут заинтересовать турецкую промышленность, сообщил на 17-м Всемирном энергетическом конгрессе (World energy congress, EIF), проходящем в Стамбуле, заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

"Мы очень ценим наше партнерство с Турцией и видим огромный потенциал для его дальнейшего развития. Росатом всегда открыт к обсуждению новых возможностей и сфер сотрудничества. Наши предложения могут включать проекты, касающиеся малых ядерных реакторов"

- Антон Дедусенко

Спектр разработок "Росатома" включает плавучие и наземные малые реакторы, и не только они – у компании есть и наработки, не относящиеся к атомной энергетике – это, к примеру, литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащаются современные электромобили и энергосистемы, передает ТАСС.