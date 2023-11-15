Франция вооружает Армению

Франция начала поставки в Армению многоцелевых бронеавтомобилей "Бастион". Договор об оказании военной помощи Париж и Ереван подписали совсем недавно, спустя почти три года после окончания войны на Южном Кавказе.

Против кого Армения собирается воевать при помощи французской техники в общем-то понятно. Реваншистские настроения в стране довольно сильны, и очевидно, что французская военно-техническая поддержка, может подтолкнуть Армению к агрессивным действиям. Вторая печальная новость заключается в том, что поставки французской военной техники идут через Грузию, которая ранее отказывалась выступать транзитной страной для поставок вооружений в Армению.