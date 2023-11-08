Экс-главврача райбольницы в Ингушетии подозревают в крупной взятке

В Ингушетии попался на взятке бывший главврач райбольницы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В Ингушетии арестовали бывшего главного врача райбольницы, подозреваемого в даче крупной взятки. Об этом рассказали в СУ СКР по республики.

Следствие отмечает, что мужчина, зная, что УФСБ России по Ингушетии занимается расследованием хищения бюджетных средств руководством больницы, лично передал оперативному сотруднику 2,5 млн рублей, чтобы прекратить оперативно-розыскные мероприятия.

Передача денег случилась в салоне машины в Магасе 8 ноября. После этого экс-главврача задержали и заключили под стражу.