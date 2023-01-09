Письмо в бутылке добралось из Абхазии в Анапу

В Анапе на берег моря вынесло бутылку с посланием. Его отправили из Абхазии в сентябре.

На берегу Черного моря под Анапой была обнаружена бутылка с посланием, его отправители - туристы, отдыхавшие в Пицунде.

«Это самый прекрасный курорт! Загадываем желание и бросаем бутылку с нашим посланием в море»

– текст письма

Письмо преодолело 350 км всего за 10 дней - оно было отправлено 26 сентября.

«А 6 октября при обходе подведомственной территории в районе Малого Утриша послание обнаружил инспектор заповедника»

– пресс-служба заповедника

Отправители морского письма пожелали нашедшему его счастья.