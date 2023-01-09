Письмо в бутылке добралось из Абхазии в Анапу

В Анапе на берег моря вынесло бутылку с посланием. Его отправили из Абхазии в сентябре.
На берегу Черного моря под Анапой была обнаружена бутылка с посланием, его отправители - туристы, отдыхавшие в Пицунде.
«Это самый прекрасный курорт! Загадываем желание и бросаем бутылку с нашим посланием в море»
– текст письма
Письмо преодолело 350 км всего за 10 дней - оно было отправлено 26 сентября.
«А 6 октября при обходе подведомственной территории в районе Малого Утриша послание обнаружил инспектор заповедника»
– пресс-служба заповедника
Отправители морского письма пожелали нашедшему его счастья.
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