Вестник Кавказа

Сбер открыл крупнейший офис для бизнеса в Крыму

Сбер открыл крупнейший офис для бизнеса в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сбер наращивает работу с юрлицам в Крыму. В Симферополе открылся самый крупный специализированный офис банка для бизнеса.

В городе Симферополь начал работать новый офис Сбера для бизнеса, который стал самым крупным в регионе.

"В Симферополе открылся крупнейший на Крымском полуострове офис Сбера по обслуживанию юридических лиц. <…> Офис ориентирован на обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сегмента малого и микробизнеса по принципу "одного окна": от регистрации ООО или ИП и открытия расчетного счета до получения оборотного и инвестиционного кредитования на развитие компании"

– пресс-служба банка

Каждый бизнесмен в новом отделении будет обслуживаться персональным менеджером-консультантом.

На церемонии открытия четвертого крымского офиса Сбербанка для юрлиц присутствовал глава региона Сергей Аксенов.

Офис открылся по адресу: улице Киевская, 41, бизнес-центра "Фабрика", первый этаж, пишет ТАСС.

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