Сбер открыл крупнейший офис для бизнеса в Крыму

В городе Симферополь начал работать новый офис Сбера для бизнеса, который стал самым крупным в регионе.
"В Симферополе открылся крупнейший на Крымском полуострове офис Сбера по обслуживанию юридических лиц. <…> Офис ориентирован на обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сегмента малого и микробизнеса по принципу "одного окна": от регистрации ООО или ИП и открытия расчетного счета до получения оборотного и инвестиционного кредитования на развитие компании"
– пресс-служба банка
Каждый бизнесмен в новом отделении будет обслуживаться персональным менеджером-консультантом.
На церемонии открытия четвертого крымского офиса Сбербанка для юрлиц присутствовал глава региона Сергей Аксенов.
Офис открылся по адресу: улице Киевская, 41, бизнес-центра "Фабрика", первый этаж, пишет ТАСС.