Доллар рухнул ниже 90 рублей

Сегодня днем в ходе торгов на Московской бирже курсы ведущих мировых валют устремились вниз, а доллар преодолел психологическую планку в 90 рублей впервые с 27 июля.

Российский рубль продолжает крепнуть в ходе торгов на Московской бирже – как говорят аналитики, это результат ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка страны.

Так, сегодня в районе 10:30 американская валюта потеряла 61 копейку, впервые с конца июля опустившись ниже психологической планки в 90 рублей. Правда, несколько минут спустя она отыграла 4 копейки и сейчас стоит 90,03 рубля.

Вслед за долларом дешевеет и евро – европейская валюта уже потеряла 30 копеек и сейчас торгуется по 97,83 рубля.

Дешевеет и китайская национальная валюта – она стала дешевле на 5 копеек и сейчас стоит 12,42 рубля.

В то же время на стоимости валюты сказывается снизившийся спрос на нее и рост нефтяных котировок. Оптимистичны и прогнозы по мировому спросу на нефть ОПЕК и МЭА.

Почему рубль отыгрывает позиции?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил укрепление рубля профицитом торгового баланса.

"В целом у нас сейчас идет стабильный экспорт в разных сферах, что глобально означает преобладание валютных поступлений в платежном балансе. То есть торговый профицит укрепляет курс. Параллельно с более или менее последовательным восстановлением экспорта российских товаров происходит снижение импорта за счет того, что повысилась ключевая ставка и стало менее выгодно закупать товары за границей. Приток валюты по счету текущей операции вырос, отток уменьшился", - пояснил он.

"Кроме того, нельзя не сказать и о довольно жестких мерах по обеспечению возвращения экспортерами выручки в Россию – они обязаны продавать значительную часть валютной выручки на российском финансовом рынке. Поэтому на данный момент предложения валюты на рынке достаточно, чтобы обеспечивать спрос на нее. Все это и ведет к снижению курса доллара и укреплению рубля", - добавил Александр Абрамов.

Экономист отметил снижение влияния на валютные курсы нефтяных котировок (из-за этого сейчас дешевеют и доллар, и нефть). "Нефтяные котировки влияют на пару рубль-доллар меньше, чем прежде, поскольку в дополнение к ценам на нефть важную роль начал играть рост физического объема экспорта. Также снижение импорта, то есть расхода валюты, нивелирует обычные закономерности. По мере введения нового бюджетного правила влияние цены нефти на курс рубля будет еще больше ослабляться", - предупредил он.

В то же время, значительного укрепления рубля не произойдет. "Я думаю, до конца года курс доллара будут удерживать на уровне 90-95 рублей, а в будущем возможен коридор 95 -100 рублей. Пока без значительных колебаний осуществляется экспорт, а импортные операции и операции по вывозу валюты находятся под контролем, курс будет относительно стабильным", - заключил Александр Абрамов.