Эвакуация казахстанцев из сектора Газа началась

Первые граждане Казахстана сегодня смогли покинуть сектор Газа. КПП "Рафах" пересекли 92 человека.

Стартовала эвакуация из сектора Газа граждан Казахстана, более 90 человек преодолели границу 15 ноября.

"Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей"

– МИД Казахстана

Они отправлены в Каир, откуда будет организован вывозной рейс. Это произойдет после того, как из палестинского анклава выедут все подлежащие эвакуации граждане Казахстана.

Накануне были опубликованы списки, согласно которым эвакуировать планируется 122 гражданина Казахстана и их родных.

По данным МИД республики, в анклаве находятся 76 казахстанцев, включая членов их семей - 171, но не все они могут быть эвакуированы, некоторые являются гражданами Палестины.