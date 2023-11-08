Эвакуация казахстанцев из сектора Газа началась

Стартовала эвакуация из сектора Газа граждан Казахстана, более 90 человек преодолели границу 15 ноября.
"Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей"
– МИД Казахстана
Они отправлены в Каир, откуда будет организован вывозной рейс. Это произойдет после того, как из палестинского анклава выедут все подлежащие эвакуации граждане Казахстана.
Накануне были опубликованы списки, согласно которым эвакуировать планируется 122 гражданина Казахстана и их родных.
По данным МИД республики, в анклаве находятся 76 казахстанцев, включая членов их семей - 171, но не все они могут быть эвакуированы, некоторые являются гражданами Палестины.