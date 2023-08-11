Почему узбекский Сентоб стал лучшей туристической деревней и как туда попасть?

В города Шелкового пути Узбекистана устремились миллионы туристов. Набирает популярность и этнический туризм. На лондонской туристической выставке Узбекистан назвали лучшим направлением для поездок в 2024 году, а титул лучшей туристической деревни получило село Сентоб. Расскажем, где оно находится, как туда добраться и почему им заинтересовались туристы.

Где находится Сентоб?

Расположенное в Нуратинском районе Навоийской области село Сентоб (также встречается написание Сентаб или Сентяб) отделен от засушливых узбекских степей цепью Нуратинских гор. Нуратинский хребет расположен примерно в 250 км к западу от Ташкента, к северу от города Самарканда. Горы простираются между пустыней Кызылкум на западе и степью на востоке. Горные вершины также расположены на юге, параллельно одному из самых крупных озер Узбекистана - водохранилищу Айдаркуль.

В этой местности нет крупных городов, лишь бескрайние степи и суровые горные вершины, перемежающиеся редкими оазисами. Один из таких островков жизни среди пустыни - небольшой кишлак Сентоб, расположенный на высоте примерно 600 метров над уровнем моря. Этот маленький зеленый оазис находится недалеко от озера Айдаркуль - главного украшения этих мест, расстояние между ними около 30 км.

Зачем ехать в Сентоб?

Горы Нуратау не такие высокие, здесь много лугов и долин, в которых расположены десятки сел. Долгое время по этой территории проходил караванный торговый путь между Бухарой и Ташкентом. В настоящее время туристы могут остановиться в построенных традиционным способом каменных гостевых домах, расположенных в горных долинах. Здесь, вдали от нарядных городских мечетей и медресе, туристы видят совсем другую сторону Узбекистана. Извилистая дорога в Сентоб приводит туристов в прохладную тень ореховых деревьев, раскинувшихся вдоль берегов ручья, дающего жизнь этому маленькому селу.

Это село было в Узбекистане одним из первых, где зародился модный теперь экотуризм: еще 15 лет назад здесь открылся первый гостевой дом, работает он и сейчас, но теперь вариантов размещения больше. В Нуратинских горах есть и другие деревни, где размещают эко-туристов, но все-таки это явление не принадлежит к массовому туризму. Кроме гостевых домов в Нуратинских горах и около озера Айдаркуль много юрточных лагерей: “Сайед”, “Айдар”, “Сафари”, Oxus Adventure.

Чем заняться в Сентобе?

Самые популярные варианты прогулок - к местному водопаду, руинам старой цитадели или древним петроглифам. Прогулка до петроглифов и обратно займет около 3 часов (10 км). Более длинные маршруты ведут к кишлаку Маджрум или к горному озеру Фазельман (Сентябкуль) - около 6 часов. Популярны у туристов и пешие туры между селами Хаят, Ухум и Асраф.

Помимо пеших или конных прогулок по окрестностям, здесь можно поучаствовать в жизни села и помочь приютившим вас хозяевам с их рутинными бытовыми задачами, например, выпечкой лепешек, сбором грецких орехов и другого урожая, разведением тутового шелкопряда, а также присоединиться к праздникам и играм, например увидеть конные состязания купкари.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Сентоб?

Добраться до села Сентоб можно несколькими способами. На машине из Ташкента ехать более 5,5 часов, из Самарканда ближе - 3,5 часа. Если собственной или арендованной машины нет, то проще всего доехать от Самарканда на поезде до города Джизак (менее часа), оттуда можно добраться до Сентоба на такси за 2 часа. От Ташкента до Джизака можно также доехать на поезде или автобусе (самый быстрый поезд - 1,5 часа). Между селами в горах перемещаться можно либо на машине или лошади, либо пешком. Кроме того, устраиваются туристические поездки, включающие в себя транспортировку до и от места назначения, проживание в гостевых домах или юртах и пешие походы с инструктором.

Когда лучше ехать в Сентоб?

Летом в Узбекистане, в том числе и Нуратинских горах очень жарко. Поэтому самое оптимальное время для посещения горных сел - ранняя весна и осень, а именно с конца марта по начало мая и с конца сентября по начало ноября. Однако, в конце марта и начале апреле на вершинах еще может лежать снег. Посещение в зимние месяцы может быть трудным и опасными из-за низких температур и лавин. В январе температура может опускаться до -15 градусов. А под снежными сугробами часто скрывается лед, что может быть травмоопасно.