В декабре в России появится обновленная вакцина от коронавируса

В период межсезонья, когда традиционно рост числа заболеваний гриппом и ОРВИ, а теперь и коронавирусом, россияне не останутся без вакцины – обновленный "Спутник" уже прошел клинические испытания.

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи форсированными темпами завершает испытания обновленной антиковидной вакцины "Спутник лайт", которая будет защищать и от новых штаммов коронавируса, появившихся в последнее время, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.

"Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник лайт" будет в гражданском обороте... Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан"

- Александр Гинцбург

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вероятность получить осложнение после ковида крайне мала, и поэтому, в отличие от гриппа, россиянам совсем не обязательно прививаться от коронавируса, передает РИА Новости.

Однако последние данные показывают, что наряду с гриппом и ОРВИ число заболевших коронавирусом за последнюю неделю выросло почти на четверть – на 23%, госпитализированы почти 5,5 тыс человек, сообщил ранее "Вестник Кавказа".