В декабре в России появится обновленная вакцина от коронавируса

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи форсированными темпами завершает испытания обновленной антиковидной вакцины "Спутник лайт", которая будет защищать и от новых штаммов коронавируса, появившихся в последнее время, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.
"Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник лайт" будет в гражданском обороте... Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан"
- Александр Гинцбург
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вероятность получить осложнение после ковида крайне мала, и поэтому, в отличие от гриппа, россиянам совсем не обязательно прививаться от коронавируса, передает РИА Новости.
Однако последние данные показывают, что наряду с гриппом и ОРВИ число заболевших коронавирусом за последнюю неделю выросло почти на четверть – на 23%, госпитализированы почти 5,5 тыс человек, сообщил ранее "Вестник Кавказа".