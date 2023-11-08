Сочи принял 7 млн туристов с начала года

Сегодня в Сочи прибыл 7-миллионный турист. Всего в этом году курорт ждет рекордного турпотока в 7,6 млн человек.

С начала года в Сочи побывали уже 7 млн человек, 7-миллионным туристом стал москвич Владимир Ломанов.

Мужчина прибыл в город вместе с семьей - женой и двумя сыновьями. Москвичи выбрали для отдыха одну из здравниц Лазаревского района. Прежде они не раз отдыхали в Сочи, сообщил в соцсети глава курорта Алексей Копайгородский.

«Сейчас в Сочи одновременно отдыхают около 150 тысяч человек. Санатории и гостиницы загружены более чем на 70%. <…> А по итогам года прогнозируем рост в пять процентов. Рассчитываем на новый рекордный показатель - 7,6 млн туристов»

– Копайгородский

Новый год в Сочи также начнется высоким турпотоком. Многие россияне решили провести новогодние каникулы на курорте, сейчас около 50% номерного фонда на праздники уже забронировано.