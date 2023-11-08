В ДТП под Таганрогом попало маршрутное такси

Сегодня утром в автоаварию под донским Таганрогом попал микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие.

Сегодня утром на трассе под ростовским Таганрогом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса – он столкнулся с легковушкой, пострадали в аварии десять человек, сообщили в МЧС региона.

Авария произошла на трассе "Таганрог-Беглица", микроавтобус в утренний час пик был полон пассажиров, передает "Интерфакс".

На место ДТП оперативно прибыли автомобили спасателей и скорой помощи, медикам пришлось госпитализировать пострадавших в одну из больниц Таганрога.

К счастью, обошлось без жертв, последствия аварии быстро ликвидировали, дорога при этом не перекрывалась, добавили в экстренных службах региона.