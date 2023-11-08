Морозная погода придет в Москву в выходные

Похолодание в Москве нарастает, ближайшей ночью в столичный регион придут морозы. С четверга минусовые температуры будут наблюдаться не только ночью, но и днем.

Столичный регион подморозит в ближайшие дни, предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода начнет заметно меняться. В ночь на четверг в Москве будет уже от минус 1 до плюс 1 градусов, по области - до минус 4 градусов. Днем тоже будет прохладно - от минус 2 до плюс 2 градусов. Дальше понижение температуры станет еще заметнее"

– Вильфанд

В пятницу в столице днем 2-6 градусов ниже нуля, ночью - до минус 8, это на пару градусов ниже климатической нормы. Аналогичная погода будет стоять и в выходные. Мороз будет сопровождаться солнцем, передает ТАСС.

"Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода"

– Вильфанд