Нацбанк Казахстана вводит в обращение новые банкноты

Вскоре в обороте в Казахстане появятся новые банкноты – они посвящены уникальному наследию страны и выполнены в сакском "зверином" стиле.

В Алматы проходит XІ Конгресс финансистов Казахстана, в рамках которого сегодня прошла выставка новой серии банкнот, которые вскоре поступят в обращение. О новых деньгах рассказал главный дизайнер Национального банка департамента денежного–наличного обращения Санжар Нуркасымов.

"Новая серия банкнот посвящена сакскому звериному стилю. Это дань уважения предкам. Как все знают, сакский период - это великая эпоха, малоизученная, но мы с каждым годом находим все больше подтверждений о ней. Сами элементы очень показательны. Поэтому Национальный банк решил вынести их на поверхность и сделать это достоянием всех казахстанцев"

- Санжар Нуркасымов

В новых банкнотах не только радикально поменялся дизайн – существенно изменились и элементы их защиты, на смену старым пришли новейшие защитные элементы, уже применяемые во всем мире.

Ожидается, что первой в обращение уже до конца года выйдет банкнота номиналом в 5 тыс тенге, все деньги нового образца будут обязательны к приему на всей территории Казахстана и постепенно заменят старые купюры.