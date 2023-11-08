Роспотребнадзор не готовит новых ограничений из-за коронавируса

Несмотря на растущую заболеваемость коронавирусом в России, новых ограничений пока не планируется. Сейчас ковид переносится большинством пациентов легко.

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения на фоне увеличения числа случаев коронавируса.

"На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм - невысокий, уровень пневмонии - невысокий, поэтому сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует"

– глава ведомства Анна Попова

Она отметила, что с каждой неделей число новых случаев коронавируса растет, это происходит уже шесть недель подряд.

"С первых недель октября мы увидели вторую волну [роста заболеваемости коронавирусом], гораздо более высокую, чем сентябрьский подъем. Сейчас вирус набирает силу"

– Попова

Глава Роспотребнадзора добавила, что оснований полагать, что в России доминирующим станет вариант ковид "Пирола" на сегодня нет, сообщает телеканал РБК.