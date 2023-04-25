Дагестанцы стали чаще совершать малый хажд

В 2023 году на 20% больше паломников из Дагестана ежемесячно отправляются в Мекку, чтобы совершить умру. Порядка тысячи дагестанцев в месяц совершают вылет в Саудовскую Аравию с этой целью.

Об увеличении числа паломников на умру в Мекку рассказал генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур" Булат Курбанов.

"Каждые две недели вылетают чартерные рейсы на умра (малое паломничество к Каабе в Мекке, может проводиться в любое время года). В месяц около 1 тыс человек. В 2022 году в месяц вылетали около 800 человек"

– Курбанов

Таким образом, дагестанских паломников стало на 20% больше, передает ТАСС. Чартерные рейсы связывают Махачкалу и Джидду, откуда верующие могут попасть в Мекку или Медину.

Отметим, что хадж, в отличие от умры, мусульмане могут совершать только в месяц Зуль-хиджа.