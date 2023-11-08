Похолодание в Москве усиливается

Около двух градусов тепла будет днем в среду в Москве. Также ожидается холодный северный ветер.

В столичном регионе становится холоднее, сегодня столбики термометров едва преодолеют нулевую отметку, может пойти снег.

«Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северный, 2–7 м/c»

– Гидрометцентр РФ

Атмосферное давление в середине дня в столице будет чуть пониженным - 740 мм ртутного столба.