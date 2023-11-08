На Ставрополье завели дело по факту избиения учащихся гимназии

На Ставрополье займутся расследованием дела в отношении администрации гимназии и одного из ее учеников. Школьник регулярно подвергал насилию своих сверстников.

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту избиения школьником своих одноклассников. Об этом информирует СУ СКР РФ по региону.

Ранее СМИ сообщили, что администрация гимназии в Ставрополе игнорирует наличие конфликта между учащимися. По их данным, один из них регулярно избивал одноклассников. Кроме того, он стрелял в ребят из пневматического оружия, которое приносил с собой в гимназию.

"По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванова И.Н. в территориальном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело"

– СУ СКР по Ставрополью

Там отметили, что оценят действия администрации и ученика, подвергавшего насилию остальных учащихся.