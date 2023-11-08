Вестник Кавказа

Школы Ставрополья получили новые автобусы

Школы Ставрополья получили новые автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье расширили парк школьного автотранспорта. Местным учебным заведениями передали почти 40 новых автобусов

В Ставропольском крае передали местным школам 39 новых автобусов отечественного производства. Об этом рассказали в правительстве региона.

Вместимость каждого из этих транспортных средств составляет 24 человека. Ключи от них вручил глава края Владимир Владимиров.

"В ближайшее время они поступят в общеобразовательные школы в 21 территории края и в 5 коррекционных школ-интернатов"

– пресс-служба

Напомним, в преддверии нового учебного года парк школьного автотранспорта Ставрополья получил 65 новых автобусов.

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