Школы Ставрополья получили новые автобусы

На Ставрополье расширили парк школьного автотранспорта. Местным учебным заведениями передали почти 40 новых автобусов
В Ставропольском крае передали местным школам 39 новых автобусов отечественного производства. Об этом рассказали в правительстве региона.
Вместимость каждого из этих транспортных средств составляет 24 человека. Ключи от них вручил глава края Владимир Владимиров.
"В ближайшее время они поступят в общеобразовательные школы в 21 территории края и в 5 коррекционных школ-интернатов"
– пресс-служба
Напомним, в преддверии нового учебного года парк школьного автотранспорта Ставрополья получил 65 новых автобусов.
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