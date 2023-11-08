Какое вооружение Армения получит от Франции?

На днях французские бронемашины Bastion были доставлены в грузинский порт Поти для дальнейшей отправки в Армению. Этой поставкой Франция подтвердила всю серьезность своих намерений в отношении военно-технического сотрудничества с Ереваном. Расскажем, какое оружие Франция поставляет Армении, зачем она это делает и сколько стоит оружейный импорт Армении.

Как Франция помогает Армении?

Несмотря на многочисленную армянскую диаспору, проживающую во Франции, и готовность Макрона всячески защищать интересы Армении, военного сотрудничества между странами как такового не было до последнего времени. Старт такому взаимодействию был дан год назад во время июньского визита замминистра обороны Армении Карена Брутяна в Париж. Однако тогда Франция не делала никаких официальных заявлений по поводу заключенных контрактов или передачи вооружений Еревану.

В конце сентября министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция отправит военного атташе в Армению. Себастьян Лекорню, министр обороны Франции, сообщил, что новая оборонная миссия при посольстве будет помогать ВС Армении и властям "по вопросам обороны и защиты".

В начале октября издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с группой законодателей выразил обеспокоенность в связи с тем, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Армении. Франция, прислушавшись к опасениям американского госсекретаря, ускорила военное сотрудничество с Ереваном.

3 октября Катрин Колонна, находясь в Армении, заявила о готовности Парижа заключать контракты на поставку вооружений "для укрепления обороны страны".

23 октября уже министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном подчеркнул, что хоть Франция и Армения не являются частью одних и тех же военных и политических союзов, у Еревана ”должна быть возможность защищать себя и свое гражданское население”.

12 ноября партия французских бронеавтомобилей Bastion была доставлена в грузинский порт Поти.

14 ноября Грузия официально подтвердила транзит французских бронемашин для соседней Армении.

Откуда взялись ”Бастионы” для Армении?

Хотя 23 октября министры обороны Франции и Армении договорились о военно-техническом сотрудничестве, о бронеавтомобилях Bastion ни Франция, ни Армения не упомянули. Неизвестно, были ли ”Бастионы” доставлены в качестве военной помощи, то есть бесплатно, либо в рамках контракта. 3 октября Катрин Колонна заявила в Ереване, что в письменной форме попросила Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля включить Армению в число ”бенефициаров Европейского мирного механизма”. Европейский мирный механизм - это система финансирования внешних расходов, в том числе военных и оборонных.

Вероятность того, что Армения купила ”Бастионы” тоже есть. Военный бюджет Армении растет год от года:

в 2022 году расходы на оборону в Армении составили $ 700-800 млн.

в 2023 году военные расходы составили $ 1,2 млрд

на 2024 год оборонные расходы запланированы в размере $ 1,4 млрд.

По данным сайта Army Guide, стоимость одного бронеавтомобиля Bastion по состоянию на 2017 год составляла чуть более $400 тыс.

Что еще Армения купила у Франции?

По результатам встречи Себастьяна Лекорню и Сурена Папикяна 23 октября, Армения подписала контракт на покупку у Франции:

трех радаров среднего радиуса действия Ground Master 200 компании Thales Group. Предположительно, стоимость одного радара составляет около $ 16 млн;

биноклей и датчиков у компании Safran.

Также стороны подписали документ о намерениях по приобретению Арменией зенитных ракетных комплексов Mistral от компании MBDA, стоимость которых составляет, по данным Reuters, около$ 550 тыс за единицу.

Как реагирует мир на поставки французских вооружений в Армению?

Европейское издание EUReporter опубликовало статью под заголовком ”Милитаризация Армении угрожает хрупкому миру на Южном Кавказе”. По мнению автора статьи:

В то время как Армения и Азербайджан оказались на пороге исторического мирного соглашения после стремительного разрешения конфликта в Карабахском регионе, решение Франции поставить военное оборудование Армении подрывает все усилия. Кажется, будто Франция толкает Армению на потенциальный конфликт с Азербайджаном, вместо того, чтобы призывать к миру с соседом.

В комментарии для аналитического издания Al-Monitor Николя Монсо, эксперт по Турции из Университета Бордо говорит о том, что характер военных поставок в Армению может повлиять на позицию Турции в отношении южно-кавказской страны:

Если Франция предоставит Армении наступательное оружие, то ситуация меняется коренным образом. Если французское оружие будет использовано армянами против Азербайджана, Турции придется реагировать.