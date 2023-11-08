Откуда у палестинцев и ХАМАСа деньги на войну?

Нападение ХАМАС на Израиль стало возможным благодаря тому, что его военное крыло получает мощную поддержку оружием и финансами. То, чего на Востоке нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги, а спонсоров у "палестинского дела" всегда хватало. Расскажем, как валюта в сочетании с процветающей в регионе коррупцией оказалась страшной силой.

Все началось с Арафата

В 1957 году Ясир Арафат создал организацию ФАТХ, которая в последний день 1964 года совершила первый военный акт на территории Израиля, попытавшись взорвать акведук, снабжавший пресной водой половину страны. Это событие палестинцы считают началом вооруженной борьбы за создание своего государства.

В 1964 году Арафат возглавил Организацию освобождения Палестины (ООП) в ООН. Именно он превратил ее из региональной структуры в равноправного игрока на международной арене, и именно он подписал мирные соглашения с Израилем, положив начало государственности Палестины. Но он стал и главным мздоимцем.

Когда боевики ООП впервые одержали победу над израильтянами в бою у деревни Караме, многим арабским лидерам показалось, что непобедимый ранее Израиль можно осилить стараниями самих же палестинцев, и их начали усердно снабжать деньгами.

Поскольку Арафат стал признанным руководителем ООП, деньги для организации поступали через него, причем большей частью оседали в его карманах. В сентябре 1970 года Арафат перебрался в Ливан, где попал в руки советских спецслужб. С одной стороны, советское руководство осуждало Арафата за теракты, с другой - оказывало ему финансовую и военную поддержку. На деньги СССР, а позже и разбогатевшей Саудовской Аравии Арафат создал в Южном Ливане "государство в государстве" - ФАТХленд.

Помимо денег СССР поставлял на крупнейшую палестинскую военную базу оружие, значительную часть которого Арафат перепродавал через посредников в Африку.

Был и другой источник финансирования: практически вся палестинская диаспора платила своему лидеру процент от заработков "на дело революции". Денежные потоки были настолько велики, что Арафат начал вкладывать средства в бизнес за рубежом, играть на бирже - сначала через посредников, а потом и напрямую.

Когда же Арафат получил признание на Западе как политический представитель палестинского народа, это позволило ему развернуть широчайшую экономическую деятельность, и не только законную: скажем, Южный Ливан всегда был одной из крупнейших мировых плантаций наркотиков.

Впрочем, бизнес так и не стал главным источником дохода Арафата: основные деньги на "палестинское дело" давали спонсоры. Один только СССР тратил на это миллиарды, а ООП стала самой богатой террористической структурой: лишь одна ее "прачечная", действовавшая в Великобритании под вывеской Пакистанского банка кредитов и коммерции, имела на счетах около $10 млрд. Размер капитала самого Арафата до сих пор не знает никто: фигурируют цифры от $100 млн до $300 млрд. Известно лишь одно: большую часть своего состояния профессиональный революционер Арафат заработал на криминале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деньги делают деньги

В начале 1990-х годовая прибыль ООП, складывавшаяся из рэкета, наркотиков и торговли оружием, достигала $1-2 млрд, а к началу 2000-х составляла уже около $9 млрд в год. Однако далеко не все стекалось в общую "копилку" - личный капитал Арафата тоже рос и преодолел планку в $14 млрд, а коррумпированная верхушка организации вложила в различные зарубежные фирмы в общей сложности $50 млрд. Арафату и его окружению принадлежали:

акции "Мерседес-Бенц"

авиакомпании Мальдивских островов и Гвинеи-Бисау

греческая судоходная компания

банановые плантации и алмазные шахты в Африке

отели в Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Австрии

также Арафат был главным акционером двух компаний сотовой телефонной связи в Тунисе и Алжире.

5 млн дол., переведенных арабскими странами в конце 2001 года для "реконструкции инфраструктуры Палестинской автономии" Ясир Арафат переправил на собственный банковский счет в Каире, а деньги, собранные Кувейтом, Саудовской Аравией и другими арабскими странами на восстановление пострадавших зданий в Хевроне, он раздал своим приближенным из ФАТХ.

В итоге к 2002 году арабские лидеры приняли решение прекратить вливания в автономию через "конторы Ясира" - ФАТХ и ООП. Тем не менее за 10 лет существования автономии только ЕС подарил ей около 5 млрд евро.

Деньги Сухи

В коррупционных скандалах была замечена и жена Арафата – Суха. С конца 2003 года на два ее парижских счета было переведено $11,5 млн от некоей компании, зарегистрированной в Швейцарии. Сейчас вдова главы Палестинской администрации угрожает опубликовать досье, которое свидетельствует о коррупции, процветающей уже при нынешнем руководстве ПА, а также о связях высокопоставленных палестинских функционеров с иностранными разведками.

Арафат покупал ей шикарные наряды и автомобили. Осенью 2003 года он перевел Сухе $800 млн, выделенных международными организациями на гуманитарную помощь Палестине, хотя к тому времени супруги уже расстались, и Суха жила в Париже. В 2004 году Суха помчалась в умирающему Арафату в Рамаллу, сопровождала его во Францию, ни на шаг не отходя от палестинского лидера в парижском военном госпитале. Она не пустила в палату делегацию финансистов ПА, которые хотели убедиться, что их лидер все еще жив. Палестинцы были убеждены, что деньги на счетах Арафата, которыми он владел в качестве лидера ПНА, теперь принадлежат им. Но Суха так не думала. В конце концов им удалось договориться, и в обмен на коды личных счетов Арафата Суха получила $29 млн отступных и $35 тыс. ежемесячного содержания.

Деньги для ХАМАС

"Большая семерка" собирается ввести санкции против палестинского движения ХАМАС, чтобы лишить его финансирования, кивая в сторону Тегерана. Но откуда у Ирана деньги для ХАМАС? Свои ответы на этот вопрос нашла израильская газета Haaretz, которую трудно заподозрить в проиранских взглядах. Как полагают аналитики издания, годовой бюджет этого палестинского движения около $2,5 млрд, и их поступление обеспечивают пять источников.

Около $1 млрд, почти половину бюджета организации, составляют ассигнования из Палестинской национальной администрации, они предназначаются для выплаты зарплат и пенсий госслужащим и бюджетникам. ПНА ежегодно компенсирует Израилю расходы на водо- и электроснабжение, а также медицинские услуги жителям Газы. Это еще несколько сотен миллионов долларов. Еще около $500 млн в год ХАМАС зарабатывает на торговых потоках через пограничные переходы "Рафах" (граница сектора Газа с Египтом) и "Керем Абу Салем" (граница сектора Газа с Израилем), и это - легальные таможенные пошлины. Но есть еще и контрабанда топлива и сигарет, с которых тоже взимается "дань" – вот она-то и идет на закупку оружия для палестинцев. Четвертый источник финансирования ХАМАС - помощь из Катара. Это еще примерно $400 млн, которые доставляются не наличными в чемоданах, а через банки "под надзором ООН". Пару сотен миллионов долларов - ХАМАС получает в виде помощи от различных "спонсоров и прочих зарубежных структур", большая часть которых идет на закупку товаров, в том числе военного назначения.

Но доказательств каких-либо значимых финансовых связей хамасовского руководства с Ираном нет. С одной стороны, это совсем не значит, что Тегеран не поддерживает террористов из Газы. С другой стороны – с такими деньгами для ХАМАС нет неразрешимых вопросов, и вряд ли новые антииранские санкции изменят ситуацию.