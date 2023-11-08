Армения и Грузия обсудили сотрудничество по линии МИД

Посол Армении провел встречу замглавы МИД Грузии. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия двух стран по линии внешнеполитических ведомств.

Во вторник, 14 ноября, состоялась встреча посла Армении в Грузии и замглавы МИД Грузии. Об этом сообщили сегодня в армянском посольстве.

Центральной темой переговоров Ашота Смбатяна и Александра Дарахвелидзе стали вопросы сотрудничества двух стран, сформировавшегося по линии МИД.

В частности, стороны поговорили о возможных направлениях углубления связей, а также о дальнейших планах.

Также сегодня Смбатян встретился с замглавы Минобороны Грузии Лелой Чиковани. В ходе беседы обсуждалось сотрудничество между оборонными ведомствами.