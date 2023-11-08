Вестник Кавказа

В Краснодарском крае ожидают выхода рек из берегов

В Краснодарском крае ожидают выхода рек из берегов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие три дня на Кубани из-за дождей могут выйти из берегов реки. Ранее в крае объявили штормовое предупреждение.

Жителей Краснодарского края предупредили о возможном выходе рек из берегов в период с 14 по 16 ноября. Об этом рассказали в региональном министерстве ГО и ЧС по краю.

"В связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Новороссийска ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок"

– сообщили в ведомстве

Там также отметили, что ливни могут привести к подтоплению и затоплению населенных пунктов.

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