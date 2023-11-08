На Ставрополье стало больше качественных региональных дорог

За последнее десятилетие на Ставрополье существенно сократили количество некачественных региональных дорог. На сегодняшний день их доля от общего числа дорог составляет 21%.

Количество региональных дорог в Ставропольском крае, отвечающих современным требованиям, приблизилось к 80%. Об этом рассказали в Минтранспорта региона.

"Если в 2013 году в нормативном состоянии находилось 2 817 км (65%) дорог регионального значения, то за 10 лет этот показатель заметно вырос, и на начало ноября этого года составил 3 442 км (79%)"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что региональные власти проводят беспрерывную работу по улучшению качества дорог.

В министерстве также сообщили, что в регионе ежегодно приводят в порядок примерно 300 км дорог регионального значения.