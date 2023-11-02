Федерация самбо Азербайджана опровергла слова армянского замминистра

В ФСА назвали лживой опубликованную в армянских СМИ информацию об отстранении азербайджанской национальной команды. В федерации призвали армянские СМИ проверять данные перед публикацией.

Федерация самбо Азербайджана прокомментировала заявление замглавы Минобразования, науки, культуры и спорта Армении об отстранении азербайджанской и турецкой сборной от участия в ноябрьском чемпионате мира в Ереване. Об этом пишут местные СМИ.

"Хотим заявить, что Федерация самбо Азербайджана не была дисквалифицированы со стороны Международной федерации самбо (ФИАС). Наглядным подтверждением тому является официальное письмо, отправленное нами в ФИАС 18 октября"

– ФСА

В заявлении организации, в частности, сообщается, что на открытии первенства Европы по тяжелой атлетике, проходившего в Ереване в апреле этого года, был сожжен азербайджанский флаг.

"Мы сообщили, ввиду того, что подобное не вписывается в рамки спортивных ценностей, а также отсутствие безопасности наших спортсменов, мы приняли решение не участвовать в ЧМ. Другим фактом отсутствия дисквалификации сборных Азербайджана является участие нашей команды на ЧМ среди юношей и молодежи в Бишкеке 6-8 октября"

– азербайджанская федерация самбо

Там также обратились к армянским СМИ с призывом уточнять информацию, а не публиковать неверные данные или чье-то мнение.