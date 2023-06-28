В Карачаевске заработает ледовый дворец 

В 2024 году в Карачаевске появится новый спортивный объект – ледовый дворец. Кроме того, в ряде населенных пунктов заработают свои спортивные комплексы.

В будущем, 2024 году в Карачаевске распахнет двери ледовый дворец. Событие анонсировал глава региона.

«Впереди много планов и масштабных проектов в сфере спорта, которые мы намерены реализовать. В 2024 году планируем открытие ледового катка в Карачаевске, спорткомплексов в Теберде, Курджиново, Хабезе и Зеленчукской, а также трех "умных" спортплощадок»

– Рашид Темрезов

Далее он выразил уверенность, что, благодаря этому, новый, 2024 год, станет для республики временем новых спортивных побед, тем более, за минувшие 10 лет любителей провести время в спортзале в республике выросло с 11% до 55,5%.