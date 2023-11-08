Вестник Кавказа

ОРВИ продолжает атаковать детей в Карачаево-Черкесии

ОРВИ продолжает атаковать детей в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР растет число детей, заболевших ОРВИ. Кроме того, повышается число местных жителей, заболевших коронавирусом.

Медики Карачаево-Черкесии фиксируют прирост детской заболеваемости ОРВИ. Так, за неделю показатель вырос на 25%.

«Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9% зафиксировано среди детей в возрасте 3-6 лет»

– Роспотребнадзор по КЧР

Кроме того, в регионе отмечается прирост заболеваемости ковидом. Напомним, что более тревожная ситуация складывается на Ставрополье, где среди непривитых детей получило распространение корь.

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