ОРВИ продолжает атаковать детей в Карачаево-Черкесии

В КЧР растет число детей, заболевших ОРВИ. Кроме того, повышается число местных жителей, заболевших коронавирусом.
Медики Карачаево-Черкесии фиксируют прирост детской заболеваемости ОРВИ. Так, за неделю показатель вырос на 25%.
«Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9% зафиксировано среди детей в возрасте 3-6 лет»
– Роспотребнадзор по КЧР
Кроме того, в регионе отмечается прирост заболеваемости ковидом. Напомним, что более тревожная ситуация складывается на Ставрополье, где среди непривитых детей получило распространение корь.
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