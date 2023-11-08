Мужчину в Грузии задержали за длительное принуждение девушки к браку

В Грузии местный житель на протяжении нескольких месяцев пытался склонить девушку к браку. Мужчину пришлось задержать, ему грозит лишение свободы на 2 года.

На юге Грузии задержан 35-летний мужчина, принуждавший к браку жительницу села Фока. Случай произошел в городе Ахалкалаки, пишут местные СМИ.

Согласно информации, навязчивый ухажер на протяжении двух месяцев оказывал на потерпевшую психологическое давление. Девушка не выдержала и 10 ноября обратилась в полицию, после чего мужчине выписали ограничительный ордер. За ним также установили электронное наблюдение.

Это не остановило ухажера, который начал угрожать девушке похищением. После этого полицейские задержали его. Теперь мужчине грозят общественные работы на срок от 200 до 400 часов или лишение свободы на 2 года.