В Дагестане подростки спасли двух тонувших маленьких братьев

В Дагестане подростки проявили героизм и вытащили на берег двух маленьких мальчиков, тонувших в водохранилище. Случай произошел в Каякентском районе республики

В Дагестане два подростка спасли двух маленьких мальчиков, которые тонули в водохранилище в Каякентском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Там рассказали, что подростки заметили двух тонущих мальчиков во время вечерней прогулки у села Герга.

"Берег водохранилища выстлан бетонными плитами, он очень скользкий. Даже не каждый взрослый человек смог бы оттуда выйти. Гапиз (Исаков) и Абдуллабек (Загирбеков) это понимали, они не растерялись, быстро сообразили и нашли на ближайшем огороде поливной шланг, бросили к ним и спасли утопающих"

– пресс-служба

В администрации также уточнили, что тонувшие оказались братьями, одному из которых 5 лет, а другому – 7 лет. Загирбеков в нынешнем году окончил 9 класс, а Исаков в настоящее время учится в 7 классе.