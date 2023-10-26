Вестник Кавказа

Краснодар снова освещен

Лампчка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более двух десятков улиц в кубанской столице находились без света после аварий на трансформаторных подстанциях города. В настоящее время неполадки устранены.

После аварии на трансформаторных подстанциях Краснодара два десятка улиц краевой столицы остались без света. Благодаря оперативной работе специалистов, подачу электроэнергии удалось восстановить.

«Авария устранена. Потребители всех трех округов запитаны»

– единая дежурно-диспетчерская служба

Ранее сообщалось, что сегодня из-за разгула стихии не работали канатные дороги на курорте "Красная поляна". После улучшения метеоусловий канатки заработали вновь.

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