Вестник Кавказа

На Старополье участились случаи заболевания корью

На Старополье участились случаи заболевания корью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти двести человек заразились корью в течение этого года. Как правило, заболевают дети, чьи родители отказались их вакцинировать.

В региональном Роспотребнадзоре проинформировали о том, что медики Ставрополья продолжают фиксировать рост заболеваний корью.

«С начала 2023 года в Ставропольском крае зарегистрировано 199 случаев кори. В половине случаев заражение людей произошло за пределами региона. Чаще всего это Дагестан, Чечня, где отмечается неблагополучие по кори»

– замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Ковальчук

По ее словам, чаще всего корью заболевают дети, не прошедшие вакцинацию из-за отказа родителей.

Также, по словам Ковальчук, до нынешнего всплеска заболеваемости, случай заболевания корью был зафиксирован в регионе три года назад. 

 

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