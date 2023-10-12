Соглашение о транзитной торговле по коридору "Север-Юг" подписано в Ташкенте

Шесть стран заключили соглашение о транзитной торговле в рамках МТК "Север-Юг". О подписании документа сообщили иранские власти.

Россия, Иран и Армения, а также еще шесть стран, стали участниками соглашения о транзитной торговле. Документ был подписан на саммите Организации экономического сотрудничества. Мероприятие прошло в Ташкенте.

Соглашение затрагивает торговые операции в МТК "Север-Юг", как пишет Tasnim, об этом сообщил глава Миндорог ИРИ.

"На саммите ОЭС были подчеркнуты транзитные возможности, Иран был упомянут в качестве одной из главных осей, на повестке дня - завершение строительства коридора с юго-востока на север, а также подписаны соглашения с Россией, Ираком, Сирией, Арменией и Туркменистаном на развитие транзитной торговли с этими странами"

– Мехрдад Базарпаш

Министр также сообщил, что в Исламской Республике в ближайшее время будет окончено строительство транспортного коридора, который свяжет Персидский залив с Каспием.