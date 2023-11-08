Пешеходный маршрут свяжет Красную Поляну и Эсто-Садок

В горах Краснодарского края появится новый маршрут для прогулок. Он свяжет курорты Эсто-Садок и Красная Поляна.

В будущем году в Сочи появятся новые пешеходные мосты и маршруты, один из них свяжет Красную Поляну и Эсто-Садок («Горки Город»).

"В следующем году планируется открытие 6-километрового пешеходного маршрута в горном кластере, который впервые соединит поселок Эсто-Садок и Красную Поляну, а также на март запланировано открытие очередного участка 15-километрового маршрута "Две реки - одно море" - пешеходный мост в районе торгового центра "Гранд Марина"

– администрация Сочи

Также в будущем году ну курорте планируют обновить тротуары, благоустроят Прибрежный парк, приведут в порядок сквер 80-летия Краснодарского края.

Все работы будут проведены за счет средств, поступивших в бюджет в рамках курортного сбора, пишет ТАСС.