"Грузинская мечта": радикальная оппозиция вредит стране

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление руководителя оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе.
Ранее оппозиционер заявил, что не желает включения кого-либо в санкционный список США, но отметил, что если речь идет об интересах Грузии, то "все методы приветствуются". При этом, по его словам, речь может идти о бизнесмене Бидзине Иванишвили.
Кобахидзе подчеркнул, что заявления Хазарадзе говорят об отсутствии каких-либо интересов у оппозиции. Он сообщил, что радикальная оппозиция вредит Грузии.
Глава партии считает, что разговоры о санкциях после получения положительной рекомендации Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС говорят о том, что оппозиция хочет навредить государству.