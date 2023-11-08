"Грузинская мечта": радикальная оппозиция вредит стране

В "Грузинской мечте" заявили "радикальная оппозиция" работает в ущерб государству. Там отметили, что у нее нет никаких интересов, поэтому она продолжает делать различные заявления.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление руководителя оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе.

Ранее оппозиционер заявил, что не желает включения кого-либо в санкционный список США, но отметил, что если речь идет об интересах Грузии, то "все методы приветствуются". При этом, по его словам, речь может идти о бизнесмене Бидзине Иванишвили.

Кобахидзе подчеркнул, что заявления Хазарадзе говорят об отсутствии каких-либо интересов у оппозиции. Он сообщил, что радикальная оппозиция вредит Грузии.

Глава партии считает, что разговоры о санкциях после получения положительной рекомендации Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС говорят о том, что оппозиция хочет навредить государству.