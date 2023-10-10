США – Иран: откроется ли второй фронт на Ближнем Востоке?

Попытки втянуть Тегеран в ближневосточный конфликт становятся всё более осязаемыми. Противостояние ХАМАС и Израиля затмило собой другой, пока не так ярко выраженный, конфликт на Ближнем Востоке. Расскажем, откуда у экспертов появляется всё больше оснований для того, чтобы предсказать "горячую" фазу противостояния США и Ирана.

Война уже идет

С момента обострения палестино-израильского конфликта появились сообщения о взаимных ударах США и ИРИ по позициям друг друга в Сирии и Ираке.

Атаки на силы США

Сейчас 2500 американских военных размещено в Ираке и около 900 - в Сирии. Их цель, как заявляют в Вашингтоне, - предотвращение возрождения ИГИЛ (запрещено в РФ). По данным СМИ, с 25 октября американские войска подвергались нападениям в Сирии и Ираке как минимум 45 раз.

Американские атаки

Уже третий раз за последнее время американские военные наносят удары по объектам в САР, которые, по их данным, связаны с Ираном. Вторая атака произошла в среду, когда был атакован один из иранских складов боеприпасов в Сирии. А 4 ноября США объявили, что атаковали две базы, используемые Ираном и поддерживаемыми им группировками ополченцев в Сирии. В Вашингтоне это назвали ответом на продолжающиеся нападения на силы США, в результате которых десятки человек получили ранения.

Предпосылки для военной конфронтации Вашингтона и Тегерана

Атаки на американские вооруженные силы в Сирии и Ираке усилились в октябре-ноябре. Соединенные Штаты обвиняют в этих нападениях группировки, поддерживаемые Ираном. Но иранские официальные лица заявляют, что за атаками стоят "силы сопротивления", которые не подчиняются приказам Тегерана. В ИРИ утверждают, что не несут ответственности за эти нападения.

И вот очередной сигнал. Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что американские военные в воскресенье нанесли авиаудары по двум связанным с Ираном базам в ответ на нападения на их силы в Сирии. Целями, по словам чиновника, стали образовательный центр и конспиративная квартира вблизи городов Абу-Камаль и Маядин. По данным Остина, заказчиком этих атак был лично президент США Джо Байден.

Американский эксперт иранского происхождения Реза Парчизаде:

США и Израиль не хотят прямой военной конфронтации с Ираном. Но если атаки по Израилю и американским силам продолжатся из Сирии и Ливана со стороны КСИР и "Хезболлы", вероятность военного противостояния существенно усиливается. Израиль может открыть второй фронт на севере для ведения совместных боевых действий с США против "Хезболлы" и Ирана.

При чем здесь иранская ядерная программа?

Можно предположить, что США и их союзники пытаются разыграть в отношении Тегерана более сложную комбинацию, элементом которой станет закручивание спирали вокруг иранской ядерной программы. На фоне войны между ХАМАС и Израилем иранское ядерное досье отошло на второй план, но деятельность иранских ученых на этом направлении не перестала волновать руководство США и Израиля.

Между тем иранские эксперты указывают на то, что на прошлой неделе в ходе встречи "Большой семерки" было принято совместное антииранское заявление Евросоюза и G7, в котором высказывались претензии по поводу ядерной деятельности Ирана; а советник по национальной безопасности США Джейк Салливан объявил, что "ядерная программа Ирана и ее опасность будут на повестке дня предстоящей встречи лидеров США и Китая".

Словом, дипломатическое давление на Тегеран по ключевым для него вопросам не только продолжается, но и усиливается косвенными военными действиями. Вероятно, достижение понимания между США и Ираном и начало процесса отмены санкций способствовали бы снижению напряжения как в дипломатической, так и в военной плоскости. Всё же в истории были примеры мирного сосуществования стран с различной идеологией.