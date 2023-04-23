Хабиб Нурмагомедов: как Орел из Дагестана остался непобежденным в UFC?

Хабиб Нурмагомедов - бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком весе. Ушел из спорта в 2020 году после боя с Джастином Гэтжи, не потерпев ни одного поражения за свою карьеру.

Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селе Сильди Цумадинского района Дагестана. По национальности аварец, гражданин России. Рост Нурмагомедова - 177 см. Прозвище - The Eagle (Орел).

Биография Хабиба Нурмагомедова

Будущий чемпион Хабиб родился в семье прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, под руководством которого он и начал делать первые шаги в спорте. После переезда в Махачкалу, Хабиб стал осваивать дзюдо у тренера Джафара Джафарова, а позднее - боевое самбо в зале папы.

Хабиб в подростковом возрасте участвовал в турнирах по вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, грэпплингу и другим видам единоборств.

Жена и дети Нурмагомедова

Жену Хабиба зовут Патимат, оба учились в одной школе в Сильди. В 2013 году они сыграли свадьбу. В июне 2015 года у них родилась дочь Фатима, а в декабре 2017 года - сын Магомед. В декабре 2019 года в семье появился на свет третий ребенок.

Двоюродные братья Хабиба - Абубакар, Умар и Усман - тоже профессиональные бойцы смешанных единоборств.

Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта Украины по дзюдо и самбо, за свою карьеру вырастил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Умер в июле 2020 года. Причина смерти - осложнения после COVID-19.

Образование

Хабиб окончил 38-ю гимназию в Махачкале, затем - Финансово-экономический колледж. Он также учился заочно в Российском экономическом университете имени Плеханова в Москве.

Достижения в самбо

На счету Нурмагомедова две победы на мировых первенствах по самбо и триумф на чемпионате России.

Несмотря на то, что Абдулманап хотел видеть своего сына олимпийским чемпионом, Хабиб сделал выбор в пользу карьеры в смешанных единоборствах.

Путь в MMA

До прихода в UFC Хабиб проводил поединки в других бойцовских организациях, которые завершил в свою пользу. Дебют в UFC состоялся в январе 2012 года, где одолел иранца Камала Шалоруса. После Нурмагомедов одержал еще 8 побед.

Соцсети Хабиба Нурмагомедова

В 2018 году он одолел американца Эла Яквинту и завоевал чемпионский пояс UFC. Хабиб стал первым представителем России, которому удалось стать чемпионом бойцовской организации.

Хабиб - Макгрегор

После завоевания пояса Нурмагомедову выпала возможность защитить его в бою против ирландца Конора Макгрегора, с которым Хабиб давно хотел подраться. Ситуацию накаляло то, что оба соперника были втянуты в скандалы друг с другом, кроме того, по словам Нурмагомедова, Конор и его команда не раз оскорбляли Дагестан и религию.

Хабиб одержал победу над Макгрегором 7 октября 2018 года в США, проведя удушающий прием в 4-м раунде. Однако сразу после поединка Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и накинулся на тренера Диллона Дениса. Затем началась массовая драка с участием Конора и партнеров Хабиба.

Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Церемония вручения пояса не состоялась из-за баталий на арене. Стычки начались не только между спортсменами, но и поклонниками бойцов. В результате Хабиб был оштрафован на $500 тыс и дисквалифицирован на 9 месяцев, но пояса его не лишили.

Стоит добавить, что победу Нурмагомедова над Макгрегором бурно отмечали в Дагестане, в частности, в Махачкале. Сразу после победного поединка тысячи жителей города вышли на улицы и стали праздновать триумф земляка.

Хабиб - Порье

Свою следующую защиту титула Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года в ОАЭ. Его соперником стал американец Дастин Порье. Хабиб завершил этот бой досрочно, задушив представителя США. Таким образом, Нурмагомедов, защитил чемпионский титул второй раз подряд.

Хабиб - Фергюсон

Незавершенной осталась бойцовская сага между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Бой между спортсменами назначался пять раз, и столько же он отменялся. И каждая отмена поединка Хабиба и Тони давала повод для насмешек. Как говорили поклонники MMA, "проклятый бой".

Первые 4 боя отменились из-за травм обоих спортсменов, пятый же бой, назначенный на май 2020 года, стал невозможным из-за коронавируса. Затем Фергюсон проиграл Джастину Гейджи и лишился шансов сразиться с Хабибом.

Последний бой Хабиба Нурмагомедова

В июле 2020-го Хабиб потерял своего отца, что сильно сказалось на его психологическом состоянии. В октябре того же года он провел бой против Гейджи и одержал победу. Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в третий раз.

Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Однако слова после поединка удивили многих - Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры, сославшись на то, что хочет больше времени проводить со своей матерью. Несмотря на попытки президента UFC Даны Уайта удержать Нурмагомедова в организации и предоставить ему еще один бой, в марте 2021 года было объявлено об освобождении титула в чемпионском весе.

MMA – статистика и рекорд

За свою карьеру в смешанных единоборствах Хабиб одержал рекордные 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он ушел из спорта непобежденным. В марте 2022 года Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC.

Где сейчас Хабиб Нурмагомедов?

После завершения карьеры Хабиб помогал своим партнерам по команде в подготовке к поединкам. Помимо этого, он занимался организацией поединков, став владельцем организации Eagle Fighting Championship. Нурмагомедов также активно занимается бизнесом в сельском хозяйстве и имеет свои точки общепита в Москве.

Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Хабиб активно перемещается между разными странами, в зависимости от того, где у него дела.

Отец Абдулманап Нурмагомедов

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России, мастер спорта Украины по дзюдо и самбо. За свою карьеру вырастил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Причиной его смерти стали осложнения после COVID-19.